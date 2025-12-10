Ліга конференцій

Українцям довірили поєдинок між КуПСом та Лозанною.

Матч п'ятого туру основного етапу Ліги конференцій між фінським КуПСом та швейцарською Лозанною обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром матчу призначено Олексія Деревінського, якому допомагатимуть Олексій Миронов та Світлана Грушко. Роль резервного рефері отримав Дмитро Кубряк.

За систему ВАР відповідатимуть Денис Шурман та Дмитро Панчишин.

Після чотирьох турів Лозанна набрала сім очок і посідає 13 місце, а у КуПСа п'ять балів та 22 позиція.

Матч КуПС – Лозанна відбудеться завтра, 11 грудня, о 22:00.