Італія

Міланський клуб не продає ключових гравців попри інтерес європейських топ-клубів.

Міланський Інтер відмовився від продажу Алессандро Бастоні в Челсі. Лондонський клуб пропонував 50 млн євро за 26-річного захисника, проте керівництво нерадзуррі вирішило залишити його у складі.

Паралельно Ньюкасл висловив інтерес до півзахисника Давида Фраттезі, проте Інтер також відхилив першу пропозицію англійського клубу.

Не виключено, що "сороки" можуть повернутися до переговорів пізніше, адже раніше з’являлися повідомлення, що Інтер готовий розглянути продаж гравця за 40 млн євро.

Раніше Бастоні відхилив пропозицію Аль-Хілаля.