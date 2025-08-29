Італія

"Нерадзуррі" наполягають на 40 мільйонах євро.

Ньюкасл продовжує спроби підписати півзахисника Давіде Фраттезі, однак, за інформацією Джанлуки Ді Марціо, пропозиція англійського клубу про оренду з викупом, який залежить від складних умов, не влаштувала Інтер.

"Нерадзуррі" оцінюють 25-річного італійця в 40 мільйонів євро і готові відпустити його лише за більш простими та майже гарантованими умовами — як у вигляді остаточного трансферу, так і оренди з чітким зобов’язанням викупу.

У минулому сезоні Серією А Фраттезі провів 28 матчів, забивши 5 голів і віддавши 1 асист.

Раніше повідомлялося, що Інтер хоче зберегти Фраттезі.