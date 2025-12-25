Інше

Є й зворотній напрямок для трансферів.

Аравійський Ан-Наср ретельно вивчає не тільки європейський ринок, а й будь-який інший по всьому світу.

Тож не дивно, що скаути заможного клубу влітку минулого року таки відшукали талановитого флангового нападника Веслі Рібейро, за якого Корінтіанс отримав 18 млн євро.

20-річний футболіст у цьому сезоні вже відіграв 12 матчів, забив чотири голи та віддав один гольовий пас.

І зрештою його побачили й у Європі — кілька неназваних клубів із провідних чемпіонатів висловили зацікавленість у футболісті, але з контрактом до 2028 року Ан-Наср не квапиться починати активні перемовини.