Львівський клуб не активував опцію викупу прав на футболіста.
Патрісіо Танда, ФК Карпати
27 грудня 2025, 16:50
Львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про відхід півзахисника Патрісіо Танди.
Термін орендної угоди із 23-річним аргентинцем закінчився і львівський клуб ухвалив рішення не активувати опцію викупу футболіста.
Таким чином, 31 грудня, футболіст повинен повернутися до розташування Расінга з Авальянеди.
Танда виступав за "левів" із січня цього року. На його рахунку 23 матчі, один гол та одна гольова передача.
Після 16 турів Карпати набрали 19 очок та посідають дев'яте місце в УПЛ.