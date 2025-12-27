Україна

Львівський клуб не активував опцію викупу прав на футболіста.

Львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про відхід півзахисника Патрісіо Танди.

Термін орендної угоди із 23-річним аргентинцем закінчився і львівський клуб ухвалив рішення не активувати опцію викупу футболіста.

Таким чином, 31 грудня, футболіст повинен повернутися до розташування Расінга з Авальянеди.

Танда виступав за "левів" із січня цього року. На його рахунку 23 матчі, один гол та одна гольова передача.

Після 16 турів Карпати набрали 19 очок та посідають дев'яте місце в УПЛ.