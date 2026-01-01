Італія

Майбутнє українського нападника в Римі опинилося під питанням після зміни тренерських пріоритетів у команді.

Форвард збірної України Артем Довбик може залишити Рому вже під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє відомий італійський інсайдер Нікола Скіра.

За його інформацією, головний тренер римлян Джан П’єро Гасперіні не розглядає українського нападника як ключову фігуру у своїх тактичних планах. Саме це суттєво підвищує ймовірність відходу Довбика з клубу найближчим часом.

Інтерес до 27-річного форварда вже проявив один із турецьких клубів, назва якого поки не розголошується. Переговори перебувають на початковій стадії, а остаточне рішення щодо можливого трансферу ще не ухвалене.

У поточному сезоні Артем Довбик провів за Рому 14 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома забитими м’ячами та двома результативними передачами.