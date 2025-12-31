Англія

Клуб із Лондона шукає підсилення атаки в січні та готовий розпочати переговори щодо Ларсена, якого оцінюють у 40 млн фунтів.

Вест Гем готує початкову трансферну пропозицію для підписання нападника Вулвергемптона Йоргена Ларсена. Про це повідомляє The Guardian.

Лондонський клуб прагне підсилити атаку в січневе трансферне вікно на тлі серйозної загрози вильоту з Прем’єр-ліги.

Головний тренер Вест Гема Нуну Ешпіріту Санту визначив норвезького форварда пріоритетною ціллю. У Вулвергемптоні, за інформацією джерела, оцінюють 25-річного гравця приблизно у 40 млн фунтів стерлінгів. Поточного сезону Странд Ларсен забив лише три голи за команду, яка замикає турнірну таблицю АПЛ.

Попри невдалий старт кампанії, інтерес до нападника зберігається. Минулого сезону Странд Ларсен, який приєднався до Вулвергемптона з Сельти у 2024 році, відзначився 14 голами, що привернуло увагу Ньюкасла ще влітку. Однак цього року йому не вдалося допомогти команді відірватися від зони вильоту.

Поки що не зрозуміло, чи готовий Вест Гем задовольнити фінансові вимоги Вулвергемптона, особливо з огляду на ймовірну оренду німецького форварда Нікласа Фюллькруга до Мілана. Нуну також розглядає альтернативні варіанти підсилення атаки, зокрема Елліса Сіммса та Хаджі Райта з Ковентрі, а також Рафіу Дуросінмі з Вікторії Пльзень, хоча тренер надає перевагу гравцям із досвідом виступів в англійському футболі.

Наразі єдиним профільним нападником Вест Гема залишається Каллум Вілсон, тоді як Джаррод Боуен і Крисенсіо Саммервілл вимушено використовувалися в центрі атаки. Клуб також шукає підсилення в обороні, але спроба орендувати Натана Аке з Манчестер Сіті завершилася невдачею.

Крім того, Вест Гем працює над трансфером вінгера Фулгема Адами Траоре, який раніше вже виступав під керівництвом Нуну у Вулвергемптоні та може залишити Крейвен Коттедж після завершення сезону.

Раніше з'являлася інформація про можливий інтерес до Артема Довбика з боку Вест Гема, проте, схоже, "молотобійці" вирішили зробити акцент на інших кандидатах на посилення центру нападу.