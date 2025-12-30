Італія

Українського форварда розглядають кілька італійських клубів.

Майбутнє нападника Роми Артема Довбика у складі "вовків" все ще не визначено, але є ймовірність, що він змінить клуб цієї зими. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного українця активно зацікавлений Евертон, у якому виступає його співвітчизник Віталій Миколенко.

"Іриски" готові поторгуватися з Ромою, а також запропонувати в обмін Норберта Бету. Проте сам Довбик, схоже, не збирається змінювати чемпіонат і хоче залишитися в Італії.

Також Ді Марціо додає, що в Італії українцем цікавиться Комо, який поки що не робив пропозицій та не виходив на контакти з гравцем. Також є інтерес від Наполі та Мілана.

У нинішньому сезоні Довбик провів 14 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти.