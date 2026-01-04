Італія

Головний тренер бергамасків відзначив характер команди та сміливий стиль гри у старті 2026 року.

Головний тренер Аталанти Раффаеле Палладіно прокоментував мінімальну перемогу над Ромою з рахунком 1:0 у матчі 18-го туру італійської Серії А, підкресливши значущість цього результату для команди та клубу.

"Безумовно, це був ідеальний та чарівний вечір для нас — саме такого результату дуже хотіли і команда, і клуб, щоб розпочати 2026 рік із правильним настроєм.

Рома мала найкращу оборону в Серії А і відмінного тренера, але ми показали справжню гру Аталанти — з інтенсивністю і сміливістю. Саме цього я вимагав, до цього ми готувалися, і я дуже пишаюся своїми хлопцями. Вони заслужили на цю перемогу", — підсумував наставник.

