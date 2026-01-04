Франція

Головний тренер французького клубу пояснив, чому саме цей профіль був потрібен команді та як зміниться тактика

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека прокоментував перехід Ендріка, який приєднався до французького клубу на правах оренди з Реала до завершення сезону. Португальський фахівець детально розповів про адаптацію футболіста та його майбутню роль у команді.

"Він дуже швидко освоюється в колективі. Цього тижня вже розпочав тренування. Це футболіст з особливими якостями, саме такий профіль нам був необхідний. Команда прийняла його чудово. Ми поспілкувалися — він задоволений, а ми раді, що у складі з'явився гравець такого рівня.

Ендрік — футболіст, здатний брати гру на себе. Має високий технічний рівень, відмінну швидкість. Він може діяти як у центрі атаки, так і праворуч, проте на першому етапі я бачу його саме у ролі нападника.

З фізичного погляду він підготовлений, оскільки тренувався у Мадриді до переходу. Водночас можливо, поки що не готовий проводити на полі весь матч через брак ігрової практики. Тим не менш, він добре виглядає на тренуваннях, знаходиться в тонусі і налаштований максимально серйозно.

Зрозуміло, наша гра відрізнятиметься залежно від того, хто вийде в атаці — Мартін чи Ендрік. При нападнику такого типу ми будемо вносити певні корективи в тактичну модель", — підсумував тренер.

