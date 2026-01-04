Італія

Наставник римлян заявив, що команда не поступалася супернику за якістю гри та створеними моментами.

Головний тренер Роми Джанп’єро Гасперіні прокоментував поразку своєї команди від Аталанти з рахунком 0:1 у матчі 18-го туру італійської Серії А, відзначивши гідний виступ римлян попри негативний результат.

"Я ще не бачив цей гол, тому не можу судити про нього з лави. Прикро, що ми пропустили в такій ситуації, особливо після того, як двічі були дуже близькі до того, щоб вийти вперед у матчі з дуже сильною Аталантою, але я і так це розумів.

У будь-якому разі я задоволений тим, які ми створили моменти. Грати проти жорсткої та сильної Аталанти непросто, але ми не виглядали слабшими за суперника", — підкреслив наставник Роми.

