Гамбург не квапиться віддавати футболіста.
Даніель Перец, Getty Images
04 січня 2026, 12:32
Мюнхенська Баварія на початку поточного сезону відправила ізраїльського воротаря Даніеля Переца в оренду до Гамбургу.
Однак наразі на рахунку 25-річного виконавця всього два матчі в Кубку Німеччини, один із яких він провів "на нуль", а в іншому пропустив один м’яч.
У Мюнхені не задоволені подібним рівнем ігрової практики для свого футболіста, тож на січень запланували змінити клуб для оренди на англійський Саутгемптон і вже провели попередні перемовини.
Проте перехід гравця затримується через "динозаврів", які спочатку мають знайти заміну для Переца, і лише після цього дадуть "зелене світло" на розірвання його орендної угоди.
Подібне право з боку Баварії не передбачено чинним контрактом.
"Святі" тим часом забезпечили собі й опцію викупу футболіста за приблизно 8 млн євро.