Німеччина

Гамбург не квапиться віддавати футболіста.

Мюнхенська Баварія на початку поточного сезону відправила ізраїльського воротаря Даніеля Переца в оренду до Гамбургу.

Однак наразі на рахунку 25-річного виконавця всього два матчі в Кубку Німеччини, один із яких він провів "на нуль", а в іншому пропустив один м’яч.

У Мюнхені не задоволені подібним рівнем ігрової практики для свого футболіста, тож на січень запланували змінити клуб для оренди на англійський Саутгемптон і вже провели попередні перемовини.

Проте перехід гравця затримується через "динозаврів", які спочатку мають знайти заміну для Переца, і лише після цього дадуть "зелене світло" на розірвання його орендної угоди.

Подібне право з боку Баварії не передбачено чинним контрактом.

"Святі" тим часом забезпечили собі й опцію викупу футболіста за приблизно 8 млн євро.