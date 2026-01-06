Італія

Тренер відмовився коментувати матч із Лечче на тлі чуток про напруженість у клубі.

Головний тренер римської Роми Джан П’єро Гасперіні не з’явився на післяматчевій пресконференції після перемоги своєї команди над Лечче з рахунком 2:0, повідомляє Football Italia. Причини відмови залишаються невідомими, і тренер не делегував цю задачу помічникові.

Голи забили центральні форварди Еван Фергюсон та Артем Довбик, які перебували під значним тиском. Проте радості команди трохи зіпсувала травма запасного гравця Довбика, який під час святкування голу закульгував з поля.

Після 18 матчів чемпіонату Італії Рома набрала 36 очок і забезпечила собі четверте місце в турнірній таблиці.

Трансферне вікно відкрито, і клуб активно веде переговори щодо підсилення атаки. Серед можливих кандидатів – нападник Атлетіко Мадрид Джакомо Распадорі та форвард Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзі.