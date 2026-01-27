Італія

Колишній лідер Наполі, як очікується, продовжить кар’єру в Серії B після відходу з Торонто.

Лоренцо Інсіньє у Пескарі в 2012 році, Getty Images

Досвідчений нападник Лоренцо Інсіньє найближчим часом має стати гравцем Пескари. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, італійський клуб досяг домовленості з футболістом про підписання контракту на правах вільного агента.

Якщо нічого не зміниться, 34-річний вінгер повернеться до клубу, в якому розпочинав професійний футбольний шлях (у сезоні-2011/12 він забив 20 голів та віддав 13 асистів у 38 матчах). Зазначимо, що Пескара виступає в італійській Серії B.

Минулого літа Інсіньє залишив Торонто, після чого перебував без клубу. Раніше з’являлася інформація, що послуги досвідченого футболіста пропонували Наполі, вихованцем якого він є, однак повернення до неаполітанського клубу так і не відбулося.