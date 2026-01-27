Італія

Камерунець, який наразі виступає в оренді в Туреччині, може здійснити сенсаційне повернення до нерадзуррі.

Манчестер Юнайтед готовий остаточно розпрощатися з воротарем Андре Онана в літнє трансферне вікно.

За інформацією Daily Mail , представники голкіпера вже ведуть переговори з його колишнім клубом — міланським Інтером — щодо можливого повернення в Серію А. Онана перейшов на Олд Траффорд саме з міланського клубу влітку 2023 року за суму близько 47 мільйонів фунтів стерлінгів, замінивши Давіда де Хеа.

Однак після серії помилок та втрати місця в основі (де його замінив Сенне Ламменс), камерунця було відправлено в оренду до турецького Трабзонспора на поточний сезон У Туреччині 29-річний воротар демонструє непогану форму, програвши лише три з 16 матчів, але його повернення в основу Юнайтед виглядає малоймовірним.

Клуб налаштований продати гравця, щоб розвантажити зарплатну відомість і повернути частину інвестицій. Нерадзуррі розглядають Онана як потенційну заміну Яну Зоммеру. Повідомляється, що міланський клуб вже зробив запит щодо доступності свого колишнього гравця.

Повернення на Сан-Сіро може стати ідеальним варіантом для всіх сторін: Онана залишається знаковою фігурою серед фанатів Інтера, де він провів успішний сезон, вигравши Кубок Італії та дійшовши до фіналу Ліги чемпіонів. Головною перешкодою може стати висока зарплата голкіпера, тож для здійснення трансферу йому, ймовірно, доведеться погодитися на зниження фінансових апетитів.