Італія

20-річний хавбек може очолити рейтинг зарплат у клубі.

Італійські ЗМІ повідомляють, що Ювентус близький до підписання нового контракту зі своїм зірковим молодим гравцем Кенаном Їлдизом.

20-річний півзахисник проводить блискучий сезон 2025/26: на його рахунку вже 8 голів у Серії А та 17 результативних дій у 29 матчах у всіх турнірах. Хавбек наразі має угоду з клубом до літа 2029 року, але керівництво Ювентуса прагне продовжити контракт, щоб відбити інтерес інших клубів.

За інформацією La Gazzetta dello Sport та Tuttosport, переговори вже відбулися — родина Їлдиза зустрічалася з керівництвом, а головний тренер Лучано Спаллетті підтримав продовження контракту. Нова угода може тривати до 2030 або навіть 2031 року.

Очікується, що річна зарплата гравця складе близько 6 млн євро, що зробить Їлдиза одним із найвисокооплачуваніших футболістів Ювентуса після ймовірного відходу Душана Влаховича влітку 2026 року.