Італія

У чвертьфіналі підопічні Фабрегаса зустрінуться з Наполі.

Комо здобув вольову перемогу над Фіорентиною та крокує у наступний етап Кубка Італії (3:1)

Фіалки у дебюті гри вийшли вперед. Фаббіан пройшов флангом та виконав простріл уздовж воріт. Пікколі вискочив на ближню стійку та сильним ударом відправив мʼяч у сітку. Гості швидко відновили паритет. Дувікас після подачі з кутового головою влучив у стійку, Да Кунья у падінні намагався переправити мʼяч, проте першим на добиванні опинився Роберто. Досвідчений гравець розстріляв ворота.

У другому таймі підопічні Фабрегаса вийшли вперед. Ніко Пас розкішним ударом з льоту поклав мʼяч у сітку без шансів для голкіпера. Господарі великими силами пішли ва-банк, натомість пропустили у власні. Біло-сині вибігли у контратаку, яку завершив Мората.

У підсумку Комо перемагає 3:1 та виходить у чвертьфінал, де зіграє з чинним чемпіоном Італії — Наполі.

Фіорентина - Комо 1:3

Голи: Пікколі, 7 - Роберто, 20, Пас, 60, Мората, 90+1

Фіорентина: Крістенсен — Фортіні, Комуццо (Понграчич, 84), Раньєрі, Бальбо (Госенс, 66) — Фаббіан, Ндур (Фаджолі, 66), Брешіаніні — Гаррісон, Пікколі (Гудмундссон, 66), Фацціні (Соломон, 73)

Комо: Бюте — Ван дер Бремпт (Смолчич, 46), Карлос, Рамон, Морено — Роберто (Перроне, 70), Какере — Кюн, Да Кунья, Родрігес (Аддай, 70) — Дувікас (Пас, 28)

Попередження: Брешіаніні, Комуццо — дер Бремпт, Карлос, Карлос, Пас, Кюн, Мората