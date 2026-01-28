Італія

Гравцю не сподобалось ставлення клубу.

Чилійський центральний захисник Гільєрмо Маріпан долучився до складу італійського Торіно влітку 2024 року в якості трансферу із французького Монако за 4,6 млн євро.

Однак контракт 31-річного виконавця вже цього літа має добігти свого завершення, тож клуб вирішив зробити гравцю пропозицію щодо нової угоди.

Проте принциповим для "биків" було питання зниження заробітної платні футболіста.

Маріпану цей момент не сподобався, на чому розмови з Торіно з цього приводу були завершені.

Ба більше — гравець тепер розглядає відхід із клубу найближчими днями в якості найкращої опції завершити сторінку в історії виступів за туринців.

У цьому сезоні чилієць забив гол та віддав один асист у 21 матчі.