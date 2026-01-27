Італія

Тоттенгем не дає згоди на можливий відхід форварда, ПСЖ висловлює невдоволення розвитком подій.

Ювентус днями контактував із Тоттенгемом з метою отримати актуальну інформацію щодо статусу нападника Рандаля Коло Муані. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Після зриву переговорів щодо трансферу Юссефа Ен-Несірі туринський клуб розглядає можливість відновлення діалогу стосовно французького форварда. Водночас Тоттенгем наразі не готовий погоджуватися на його відхід і не дає дозволу на початок повноцінних переговорів.

Нагадаємо, у минулому сезоні Коло Муані виступав за Ювентус на правах оренди. Наразі нападник належить Парі Сен-Жермен і проводить сезон у складі Тоттенгема також на орендній основі.

За інформацією джерела, ПСЖ залишається незадоволеним розвитком ситуації навколо гравця, зокрема після того, як минулого літа не вдалося досягти домовленостей із Ювентусом.

У поточному сезоні Рандаль Коло Муані взяв участь у 15 матчах англійської Прем’єр-ліги, не відзначившись забитими м’ячами або результативними передачами.