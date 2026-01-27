Італія

Головний тренер Наполі відповів наставнику Ювентуса.

Між двома топ-тренерами Серії А розгорілася перепалка після недільного матчу, в якому Ювентус впевнено переміг Наполі з рахунком 3:0. Лучано Спаллетті, коментуючи успіх своєї команди, назвав перемогу над партенопейцями перемогою над "колишніми чемпіонами Італії".

Ця фраза викликала бурхливу реакцію Антоніо Конте на прес-конференції перед матчем Ліги чемпіонів проти Челсі. Конте назвав висловлювання колеги неповагою до чинного володаря титулу, нагадавши, що сезон ще далекий від завершення.

"Я не розумію, що він сказав. "Колишні чемпіони"? Якщо він справді так сказав, то це була невдала фраза. Ми все ще носимо Скудетто на грудях, і це заслуговує на повагу. Я б ніколи не дозволив собі сказати щось подібне іншій команді", — заявив обурений Конте.

Тренер Наполі наголосив, що математичні шанси на титул ще залишаються, попри відставання від лідерів. "Він не може так казати, попереду ще 16 ігор — а він уже забрав у нас Скудетто! Мені шкода, тому що ми зробили так багато, щоб заслужити його, і ми заслуговуємо на повагу. Удачі йому, але Лучано Спаллетті — великий тренер, і він має бути обережнішим у своїх висловлюваннях", — наголосив алленаторе.

Поразка від Ювентуса (голами відзначилися Джонатан Девід, Кенан Їлдиз та Філіп Костич) відкинула Наполі на відстань 9 очок від лідера Серії А — Інтера. Тепер команда Конте має швидко переключитися на Лігу чемпіонів.

У середу на Наполі чекає надважливий матч проти Челсі. Наразі неаполітанці посідають критичне 25-те місце в таблиці ЛЧ, перебуваючи в одному очку від зони плей-оф. "Ми повинні спробувати віддати все і покластися на нашого сильного союзника — стадіон імені Марадони", — підсумував Конте.

Матч також стане знаковим для самого Конте, адже він вперше зустрінеться зі своїм колишнім клубом (Челсі) після того, як очолював Тоттенгем у 2022 році.