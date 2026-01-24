Італія

Господарі мали більше моментів і влучили в поперечину, але жодна з команд так і не змогла відкрити рахунок.

Матч 23-го туру Серії А між Лечче та Лаціо завершився безгольовою нічиєю – 0:0. Обидві команди мали кілька небезпечних моментів, проте не змогли вразити ворота суперника.

Перший тайм пройшов активно з обопільними моментами. Лечче на 60-й секунді мав шанс від Сантьяго П’єротті, а Лассана Кулібалі пробивав здалеку – обидва удари відбив воротар Лаціо Іван Проведель. Також м’яч відскочив від поперечини після удару Ілбера Рамадані.

У другому таймі гості створили перший реальний момент на 54-й хвилині, коли Булай Діа пройшов м’яч через Маттіа Дзакканьї, проте Володимиро Фальконе впевнено вибив його з воріт. Валід Чеддіра, який дебютував за Лечче після переходу з Сассуоло, не зміг влучити в порожні ворота, а штрафний удар Ріккардо Соттіля відбив Проведель.

На останніх хвилинах обидві команди мали шанс змінити рахунок: Омрі Гандельман не зміг замкнути передачу Соттіля, а Кеннет Тейлор пробив трохи повз ворота після контратаки, розпочатої Густавом Ісаксеном.

Лечче — Лаціо 0:0

Лечче: Фальконе — Вейга, Зіберт, Габріел, Галло — Гандельман, Рамадані, Кулібалі — П'єротті, Штулич (Шеддіра, 64), Банда (Соттіль, 64)

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Пеллегріні, 73), Хіла (Провстгор, 64), Романьйолі, Марушич — Тейлор, Весіно (Деле-Баширу, 64), Башич — Канчельєрі (Ісаксен, 81), Діа (Ратков, 64), Дзакканьї

Попередження: Вейга, Габріел — Провстгор