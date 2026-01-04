Італія

40-річний Лука Модрич пояснив, що дозволяє йому залишатися на високому рівні у Мілані.

Півзахисник Мілана Лука Модрич, якому нещодавно виповнилося 40 років, поділився своїми думками щодо спортивного довголіття та чинників, які допомагають йому й досі виступати на топрівні.

"Любов. Любов до футболу, думки про футбол, життя заради футболу. Футбол, поряд з моєю сім’єю, — найважливіше, що я маю. Секрет у пристрасті.

Дієта та тренування — другорядні. Щоб довго залишатися на вершині, потрібне серце. Я також щасливий на тренуваннях зараз, як і в дитинстві", — сказав досвідчений хавбек.

