Мінімальна перемога над "фріульцями".

Головний тренер туринського Ювентуса Лучано Спаллетті висловився після перемоги над Удінезе (1:0) в рамках 29-го туру італійської Серії А.

"Команда зіграла дуже добре і була сповнена рішучості якомога швидше вирішити долю матчу. Ми забили й другий гол (його скасували – прим.), але 1:0 – це нормально, оскільки ми грали проти дуже сильного суперника.

Хлопцям добре вдавалися передачі верхом, але якщо дозволяти Удінезе захищатися на своїй половині поля, то прорвати таку оборону складно. Тому замість того, щоб дозволяти їм почуватися комфортно в силових епізодах, ми ускладнювали їм життя, змушуючи відступати", – сказав Спаллетті.

Після цієї перемоги Ювентус повернувся на 4 місце в таблиці чемпіонату Італії.