Центральний захисник Інтера Алессандро Бастоні розглядає Барселону як пріоритетний варіант для продовження кар’єри влітку. Про це повідомляє Diario SPORT.

За інформацією джерела, міланський клуб готовий розглянути продаж 26-річного італійця у міжсезоння, оцінюючи його трансфер у межах 50-70 мільйонів євро. Каталонці вже тривалий час стежать за виступами гравця та вважають його головною ціллю для підсилення оборони.

Попри інтерес з боку клубів англійської Прем’єр-ліги, сам Бастоні віддає перевагу саме переходу до Барселони. Захисник переконаний, що його ігрові якості максимально відповідають вимогам головного тренера каталонців Гансі Фліка.

Йдеться насамперед про вміння ефективно працювати з м’ячем, розпочинати атаки з глибини та поєднувати це з надійною грою в обороні. У Барселоні вважають, що Бастоні може стати ключовим елементом захисної лінії та вийти на новий рівень.

Зазначається, що підсилення центру оборони є для каталонського клубу пріоритетом на літнє трансферне вікно, навіть вище за підписання нападника, що підкреслює серйозність інтересу до італійського футболіста.