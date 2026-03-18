Захисник Інтера вважає, що ідеально підходить під систему німецького фахівця.

Центральний захисник Інтера Алессандро Бастоні розглядає Барселону як пріоритетний варіант для продовження кар’єри влітку. Про це повідомляє Diario SPORT.

За інформацією джерела, міланський клуб готовий розглянути продаж 26-річного італійця у міжсезоння, оцінюючи його трансфер у межах 50-70 мільйонів євро. Каталонці вже тривалий час стежать за виступами гравця та вважають його головною ціллю для підсилення оборони.

Попри інтерес з боку клубів англійської Прем’єр-ліги, сам Бастоні віддає перевагу саме переходу до Барселони. Захисник переконаний, що його ігрові якості максимально відповідають вимогам головного тренера каталонців Гансі Фліка.

Йдеться насамперед про вміння ефективно працювати з м’ячем, розпочинати атаки з глибини та поєднувати це з надійною грою в обороні. У Барселоні вважають, що Бастоні може стати ключовим елементом захисної лінії та вийти на новий рівень.

Зазначається, що підсилення центру оборони є для каталонського клубу пріоритетом на літнє трансферне вікно, навіть вище за підписання нападника, що підкреслює серйозність інтересу до італійського футболіста.