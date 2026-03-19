Ліга Європи

Португалець прагне перемоги.

Головний тренер французького Ліона Паулу Фонсека висловився напередодні матчу-відповіді з іспанської Сельтою (перший матч 1:1) в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Сельта – чудова команда. Вони дуже добре захищаються. Проти них важко знайти простір. Вони також дуже ефективні в контратаках. Сельта забила найбільше голів з контратак у Лізі Європи.

Ми повинні зіграти дуже збалансований матч. Якщо Ліон буде думати лише про атаку, ми будемо ризикувати.

Ми знаємо, що якщо програємо, то все для нас буде скінчено. Це важливий турнір для Ліона. Нам пощастило, що матч-відповідь проводиться вдома. Ми знаємо, що це вирішальний момент. Я думаю, що всі гравці розуміють ситуацію, в якій знаходиться команда, і що стоїть на кону. Немає причин для негативного настрою", — заявив Фонсека.

Матч між Ліоном та Сельтою відбудеться сьогодні, о 19:45 за київським часом.