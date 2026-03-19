Ліга чемпіонів

Шанс для Барси на реванш за поразку у Кубку Іспанії.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився після перемоги за сумою двох матчів лондонський Тоттенгем (5:2, 2:3) в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Це був некомфортний матч. Ми поговорили про це у роздягальні та відреагували у другому таймі, ми могли двічі забити третій гол, але все закінчилося призначенням пенальті у наші ворота.

Муссо провів дуже сильний вечір, Кардозо був феноменальним, як і темп, і гра Альвареса, Ганцко та Лукмана. Хуліан продемонстрував чудову холоднокровність у прийнятті рішень у заключні моменти атак. Ми його замінили, щоб уникнути карток, але я задоволений грою кожного

Це момент радості. Як клуб та команда ми у захваті від того, що наші вболівальники святкуватимуть вихід до чвертьфіналу.

Шлях до чвертьфіналу був непростим, як і у попередніх випадках. Нам доведеться боротися так само, як і раніше. Буде складно.

Ми, ймовірно, зустрінемося з найкращою атакуючою командою Європи, але ми матимемо той самий ентузіазм, що й завжди.

Ми прагнемо скласти конкуренцію Барселоні. Не сумніваюся, що це найкраща атакуюча команда в Європі, і перспектива зустрітися з ними у чвертьфіналі – це серйозний виклик, який вимагатиме від нас відповідного рівня гри", — заявив Сімеоне.

Перший матч між Барселоною та Атлетіко відбудеться 8-го квітня, о 22:00 за київським часом.