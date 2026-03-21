Клуб оцінює серйозність травми португальця перед подальшими рішеннями.

Нападник Мілана Рафаель Леау пропустить матч 30-го туру Серії А проти Торо у суботу через повторну біль у правому приводящому м’язі.

"Леау не зміг тренуватися через біль у м’язі, — повідомляють у клубі. — У суботу він пройде додаткове обстеження, щоб визначити повну серйозність проблеми".

У його відсутність стартовий склад очікувано очолить німецький форвард Ніклас Фюлькрюг, який вийде разом із Крістіаном Пуліcичем, повідомляють джерела. Массиміліано Аллегрі планує перерозподілити атакувальні опції своєї команди.

Це серйозний удар для Мілана на критичному етапі сезону, адже боротьба за титул проти Інтера залишається відкритою, і кожне очко набуває великого значення.