Італія

У стані "россонері" назріває конфлікт через поведінку португальського нападника після заміни в матчі з Лаціо.

Керівництво Мілана висловило незадоволення реакцією Рафаела Леау на його заміну в нещодавньому поєдинку чемпіонату Італії проти Лаціо. Як повідомляють італійські ЗМІ, у клубі "втомилися чекати на дорослішання" зіркового форварда.

Ситуація загострилася настільки, що переговори щодо продовження контракту з гравцем були призупинені. Більше того, за інформацією Football Italia, Мілан готовий розглянути офіційні пропозиції щодо трансферу португальця вже під час найближчого літнього вікна.

Нагадаємо, інцидент стався на 66-й хвилині матчу проти "орлів", коли головний тренер Массіміліано Аллегрі вирішив зняти Леау з гри. Футболіст емоційно відреагував на це рішення, а згодом у пресі з'явилися повідомлення про його конфлікт у роздягальні з партнером по команді Крістіаном Пулішичем.

У червні Рафаелу Леау виповниться 27 років. На сьогодні портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість нападника у 70 мільйонів євро, хоча сума відступних у його чинній угоді становить 170 мільйонів.