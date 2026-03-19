"Россонері" цікавляться форвардом Аль-Кадісії, який раніше грав за Дженоа та Аталанту.

Мілан активізував інтерес до нападника Матео Ретегі, який наразі виступає за Аль-Кадісію у Саудівській Аравії. Минулого тижня спортивний директор Россонері Іглі Таре та агент 26-річного гравця обговорили потенційний трансфер, після чого клуб офіційно запросив інформацію у саудівського клубу.

Ретегі вже має досвід виступів в Італії – він захищав кольори Дженоа та Аталанти, а влітку 2025 року перебрався до Саудівської Аравії. У поточному сезоні нападник провів 28 матчів у всіх турнірах, забив 18 голів та віддав одну гольову передачу, демонструючи високу результативність.

Мілан, який наразі займає друге місце в Серії А, продовжує готуватися до наступного матчу проти Торіно 21 березня.