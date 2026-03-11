Італія

Головний тренер "россонері" Массіміліано Аллегрі хоче знову працювати з нападником.

Мілан розглядає можливість підписання форварда Фіорентини та збірної Італії Мойзе Кіна. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, "россонері" активно шукають результативного центрального нападника і одним із головних кандидатів на підсилення атаки став саме 26-річний Кін. Футболіст особливо імпонує головному тренеру команди Массіміліано Аллегрі, який уже працював із ним під час спільного періоду в Ювентусі.

Минулого літа Кін продовжив контракт із Фіорентиною до літа 2029 року. Угода передбачає клаусулу викупу в розмірі 62 мільйонів євро, яка активується щороку в період із 1 по 15 липня. Водночас, за даними італійського видання, у Мілані вважають, що реальна сума потенційного трансферу може бути нижчою за зазначену в контракті.

Зарплата нападника у Фіорентині становить близько 4,5 мільйона євро на рік. У поточному сезоні Кін провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився дев’ятьма забитими м’ячами та чотирма результативними передачами.