Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 21 березня 2026 року.
Мілан - Торіно, Getty Images
22 березня 2026, 11:20
Мілан у матчі 30 туру італійської Серії А на своєму полі переміг Торіно (3:2).
Команда Массіміліано Аллегрі відкрила рахунок на 37 хвилині завдяки голу Страхині Павловича, проте на останній хвилині першого тайму Джованні Сімеоне зрівняв цифри на табло.
На 54 хвилині Адрієн Рабьо знову вивів "россонері" вперед, а через дві хвилини Юссуф Фофана збільшив перевагу господарів поля.
Нервове завершення матчу забезпечив Нікола Влашич, який відзначився голом на 82 хвилині, реалізувавши пенальті.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Торіно у рамках 30-го туру італійської Серії А-2025/26:
Мілан — Торіно 3:2
Голи: Павлович, 37, Рабьо, 54, Фофана, 56 - Сімеоне, 45, Влашич, 82 (пен).
Мілан: Меньян — Томорі (Атекаме, 46), Де Вінтер, Павлович — Салемакерс (Одогу, 90), Фофана (Річчі, 70), Модрич, Рабьо, Бартезагі — Фюллькруг, Пулішич (Хіменес, 77).
Торіно: Палеарі — Коко, Ісмайлі, Ебосс — Педерсен, Праті (Ільхан, 64), Гінейтіс, Обрадор (Куленович, 89) — Влашич — Сапата, Сімеоне.
Попередження: Томорі, Павлович — Ільхан.