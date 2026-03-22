Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 21 березня 2026 року.

Туринський Ювентус у матчі 30 туру італійської Серії А на своєму полі не зміг обіграти Сассуоло (1:1).

На гол Кенана Їлдиза у складі "старої синьйори", гості відповіли результативним ударом Андреа Пінамонті на 52 хвилині.

Після 30 турів Ювентус посідає п'яте місце в Серії А, а в активі Сассуоло 39 балів та десятий рядок.

Голи: Їлдиз, 14 - Пінамонті, 52.

Ювентус: Перін — Калулу, Бремер, Келлі (Мілік, 79), Камб'язо (Копмейнерс, 62) — Тюрам (Міретті, 62), Локателлі — Консейсан (Жегрова, 88), Маккенні, Бога (Влахович, 79) — Їлдиз.

Сассуоло: Мурич — Валукєвич, Ідзес, Мухаремович, Гарсія — Баколя (Лор'єнте, 68), Вранкс (Янноні, 80), Коне — Берарді (Дойг, 90), Пінамонті (Нзола, 80), Вольпато (Ліпані, 69).

Попередження: Бремер — Гарсія, Ліпані.