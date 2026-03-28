Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.

Черговий місяць сезону італійської Серії A залишився позаду, тож організатори змагань оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.

Серед номінантів на престижну нагороду опинились наступні виконавці:

– Жеремі Бога (Ювентус) / 4 матчі (Рома, Піза, Удінезе, Сассуоло), 3 голи;

– Кейнан Девіс (Удінезе) / 4 матчі (Фіорентина, Аталанта, Ювентус, Дженоа), 3 голи;

– Анастасіос Дувікас (Комо) / 4 матчі (Лечче, Кальярі, Рома, Піза), 3 голи;

– Еван Ндіка (Рома) / 3 матчі (Ювентус, Дженоа, Лечче), 2 голи;

– Страхіня Павлович (Мілан) / 4 матчі (Кремонезе, Інтер, Лаціо, Торіно), 2 голи;

– Джованні Сімеоне (Торіно) / 4 матчі (Лаціо, Наполі, Парма, Мілан), 3 голи + 1 гольовий пас.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Серії A та нижче в цьому матеріалі.