Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.
Жеремі Бога, Getty Images
28 березня 2026, 10:05
Черговий місяць сезону італійської Серії A залишився позаду, тож організатори змагань оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.
Серед номінантів на престижну нагороду опинились наступні виконавці:
– Жеремі Бога (Ювентус) / 4 матчі (Рома, Піза, Удінезе, Сассуоло), 3 голи;
– Кейнан Девіс (Удінезе) / 4 матчі (Фіорентина, Аталанта, Ювентус, Дженоа), 3 голи;
– Анастасіос Дувікас (Комо) / 4 матчі (Лечче, Кальярі, Рома, Піза), 3 голи;
– Еван Ндіка (Рома) / 3 матчі (Ювентус, Дженоа, Лечче), 2 голи;
– Страхіня Павлович (Мілан) / 4 матчі (Кремонезе, Інтер, Лаціо, Торіно), 2 голи;
– Джованні Сімеоне (Торіно) / 4 матчі (Лаціо, Наполі, Парма, Мілан), 3 голи + 1 гольовий пас.
Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Серії A та нижче в цьому матеріалі.