Німець незадоволений роботою арбітрів.

Тренер збірної Англії Томас Тухель розкритикував систему ВАР після товариського матчу з Уругваєм (1:1).

"Я думаю, Уругвай забив після дуже сумнівного пенальті. Звичайно, контакт був, але очевидно, що намагався зробити нападник. Можливо, Бен Вайт теж трохи був жадібний у цей момент, але скасувати рішення, коли суддя ясно показав обома руками, що він бачив цей момент, але цього було недостатньо.

Коли рішення було скасовано, я був здивований, що ВАР взагалі існує, тому що я думав, що він не працює, адже підкат проти Філа Фодена навіть не був перевірений, підкат проти Ноні Мадуеке також не був перевірений. І раптом перевірили цей момент з пенальті. Гаразд, зрештою, що є, то є", — заявив Тухель.

Нагадаємо, що капітан Уругваю Феде Вальверде зрівняв рахунок у матчі на 90+4 хвилини реалізувавши пенальті.