Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 11 квітня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 32-го туру італійської Серії А-2025/26 у Бергамо місцева Аталанта прийматиме туринський Ювентус.

[*] — положення в турнірній таблиці

СУБОТА, 11 КВІТНЯ, 21:45. NEW BALANCE АРЕНА, БЕРГАМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФАБІО МАРЕСКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Квітневий суботній вечір у Ломбардії подарує поціновувачам італійського футболу дуель між претендентами на місце в топ-4 турнірної таблиці. Ювентус четвертому Комо зараз поступається одним заліковим балом, тоді як Аталанту амбітні підопічні Сеска Фабрегаса переважають на п'ять очок. "Нерадзуррі" до сьогоднішнього матчу підходять на тлі виїзної звитяги над Лечче (3:0).

Аталанта уникнула поразок в останніх чотирьох поєдинках турніру (2В, 2Н). Конкретно вдома ж команда Раффаеле Палладіно в Серії А не програвала з кінця грудня (6В, 1Н), зокрема впоравшись із Ромою й Наполі. Зазнавши тільки однієї невдачі при трьох перемогах і шести нічиїх у попередніх десяти очних зустрічах чемпіонату з "б'янконері", клуб із Бергамо спробує дати їм бій знову.

У понеділок Ювентус обіграв удома Дженоа (2:0), продовживши свою безпрограшну серію на внутрішній арені до п'яти протистоянь (3В, 2Н). З огляду на суперечливу виїзну форму колективу Лучано Спаллетті, туринський клуб ризикує вкотре залишитися без надважливих для кваліфікації до Ліги чемпіонів залікових балів, хоча Комо може й не скористатися цим, приймаючи завтра Інтер.

У той же час туринці програли тільки одну з десяти останніх дуелей у Бергамо в Серії А при трьох перемогах і шести нічиїх. За версією букмекерів, саме вони є сьогоднішніми фаворитами. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 2.33, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 3.17. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.49.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні, Джимсіті, Аханор — Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Пашалич — Де Кетеларе, Распадорі

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі, Камб'язо — Копмейнерс, Локателлі, Тюрам — Консейсан, Девід, Їлдиз

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА