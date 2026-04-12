Українець відкрив рахунок ефектним ударом і досяг позначки в 10 м’ячів за клуб.

Центральний півзахисник Дженоа Руслан Маліновський відзначився забитим м’ячем у домашньому матчі 32-го туру Серії А проти Сассуоло. Українець відкрив рахунок у поєдинку вже на 18-й хвилині.

Гол вийшов видовищним — Маліновський отримав передачу поблизу штрафного майданчика та потужним ударом лівою ногою поцілив у верхній кут воріт. Асист на свій рахунок записав Томмазо Бальданці.

Цей м’яч став для 32-річного хавбека ювілейним — десятим у складі Дженоа. Для цього йому знадобився 71 матч, у яких він також віддав 8 результативних передач.

У поточному сезоні Серії А це вже шостий гол українця, який продовжує відігравати важливу роль у команді. Нагадаємо, влітку 2023 року Дженоа орендував Маліновського у Марселя з обов’язковим правом викупу за 7 мільйонів євро.