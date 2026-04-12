Українець відкрив рахунок, але гра перетворилася на драму з двома червоними картками та вирішальним голом на 84-й хвилині.

Дженоа здобула драматичну перемогу над Сассуоло з рахунком 2:1 у матчі 32-го туру італійської Серії А, який запам’ятався двома вилученнями ще до перерви та пізнім вирішальним голом господарів.

Початок зустрічі залишився за Дженоа: уже на 18-й хвилині Руслан Маліновський вивів свою команду вперед, потужно пробивши лівою ногою з-за меж штрафного майданчика в дальню дев’ятку після передачі Бальданці. Після цього господарі продовжували контролювати гру та створювали моменти, зокрема через Вітінью та Лоренцо Коломбо, однак збільшити перевагу до перерви не змогли.

Ключовий епізод першого тайму стався вже в компенсований час, коли Мікаель Еллертссон у складі Дженоа та Берарді у Сассуоло отримали вилучення за бійку, залишивши обидві команди в меншості перед другим таймом.

Після перерви Сассуоло зумів повернутися в гру: на 57-й хвилині Ісмаель Коне скористався подачею з кутового та з кількох метрів переправив м’яч у ворота Дженоа, зрівнявши рахунок 1:1.

Втім, кінцівка зустрічі залишилася за господарями. На 84-й хвилині Дженоа провела вирішальну атаку: Джуніор Мессіас асистував, а Калеб Екубан холоднокровно замкнув передачу з близької відстані, принісши своїй команді три очки.

Дженоа — Сассуоло 2:1

Голи: Маліновський, 18 Екубан, 84 - Коне, 57

Дженоа: Бейлов — Маркандаллі, Естігор, Васкес — Еллертссон, Френдруп, Маліновський (Мартін, 55), Сабеллі (Отоа, 87) — Бальданці (Мазіні, 55), Олівейра (Мессіас, 75) — Коломбо (Екубан, 55)

Сассуоло: Мурич — Валукєвич (Кулібалі, 67), Ідзес, Мухаремович, Дойг — Торстведт, Матич (Вольпато, 67), Коне (Моро, 87) — Берарді, Пінамонті (Янноні, 81), Лор'єнте

Попередження: Маліновський, Френдруп — Дойг, Валукєвич, Мухаремович

Вилучення: Еллертссон, 45+2 — Берарді, 45+2