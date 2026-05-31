Іспанський оборонець привернув увагу одразу кількох топклубів, але мадридці не планують розлучатися зі своїм талантом.

Центральний захисник Атлетіко Марк Пубіль опинився в центрі уваги провідних клубів Європи. За інформацією CaughtOffside, за 22-річним футболістом уважно стежать Манчестер Юнайтед, Челсі, Ліверпуль, Барселона та ПСЖ.

Втім, у мадридському клубі не мають наміру розглядати продаж одного зі своїх найперспективніших гравців. Керівництво Атлетіко вважає Пубіля важливою частиною майбутнього проєкту команди та розраховує на нього як на одного з лідерів оборони.

Додатковим захистом від потенційних покупців є сума відступних, прописана в контракті іспанця. За даними CaughtOffside, вона становить близько 500 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 Марк Пубіль провів 36 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу один гол і одну результативну передачу. Його чинна угода з Атлетіко діє до літа 2030 року.