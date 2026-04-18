Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 18 квітня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 33-го туру італійської Серії А-2025/26 у Римі місцева Рома прийматиме Аталанту.

[*] — положення в турнірній таблиці

СУБОТА, 18 КВІТНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАТТЕО МАРЧЕНАРО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Розділені в турнірній таблиці чемпіонату чотирма заліковими балами претенденти на необхідний для виходу до Ліги чемпіонів фініш у топ-4 сьогодні ввечері проведуть очну зустріч у столиці Італії. Перша з березня 2022 року перемога над Аталантою дозволить Ромі скористатися вчорашньою осічкою Комо й відібрати в "б'янкоблу" п'яту сходинку Серії А.

Здобувши тільки одну домашню звитягу над "нерадзуррі" при п'яти нічиїх і п'яти поразках в останніх 11-ти матчах турніру, "джаллороссі" сподіватимуться покращити відповідну історію протистоянь. Команда Джан П'єро Гасперіні спробує продовжити свою безпрограшну серію в поєдинках чемпіонату на Стадіо Олімпіко, уникнувши невдач у попередніх дев'яти (7В, 2Н).

Колектив Раффаеле Палладіно в свою чергу нещодавно зазнав серйозного удару у вигляді поразки від Ювентуса вдома (0:1), яка помітно погіршила шанси клубу з Бергамо зачепитися за четверту сходинку. Із домашнім матчем-відповіддю проти Лаціо (перший — 2:2) в 1/2 фіналу Кубка Італії попереду (22 квітня), "нерадзуррі" мають правильно розставити пріоритети.

Цього разу атмосфера рідного стадіону цілком може допомогти "джаллороссі" досягнути бажаного результату. Саме в столичний клуб трохи більше вірять і букмекери. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 2.50, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 3.00. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.25.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо — Челік, Крістанте, Ель-Айнауї, Ренш — Суле, Ель-Шаараві — Мален

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Бернасконі — Де Кетеларе, Распадорі — Скамакка

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА