Керманич Зорі прокоментував поразку від Динамо Київ.
18 квітня 2026, 09:35
Луганська Зоря напередодні в гостьовому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги поступилось київському Динамо.
Після завершення гри головний тренер "мужиків" Віктор Скрипник прокоментував виступ власної команди.
"Перший тайм був більш-менш такий, як ми очікували. Коли потрапляєш на голодну команду після двох поразок, у домашній грі, як для них, так і для нас, то все трапляється.
Усе по грі. Другий тайм — розчарування з нашого боку. Перший тайм можна віднести до активу. Хлопці, які в них і в нас виходять на заміну, це вже велика різниця… Як і було раніше.
Пенальті? Так, погоджуюсь із VAR. Там була рука.
Налаштувати команду на Динамо — найлегше, що буває. Усі хочуть грати проти таких команд. Напевно в них були певні розмови після двох поразок.
Програли команді, яка була голодною після двох поразок. Це не жах, але неприємно. У перерві казав хлопцям, що перший тайм був більш-менш. Шукали шанси попереду, забили гол. На жаль, пропустили також.
Треба було в другому таймі терпіти. Спрацювало й підсилення Динамо. Є ті, хто в нас зіграв на своєму рівні, а є ті, хто може краще", — заявив український фахівець.
У наступному турі луганська Зоря спочатку посеред тижня вдома гратиме проти донецького Шахтаря, а потім зіграє домашній матч проти рівненського Вереса.