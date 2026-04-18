Керманич Зорі прокоментував поразку від Динамо Київ.

Луганська Зоря напередодні в гостьовому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги поступилось київському Динамо.

Динамо Київ — Зоря 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "мужиків" Віктор Скрипник прокоментував виступ власної команди.

"Перший тайм був більш-менш такий, як ми очікували. Коли потрапляєш на голодну команду після двох поразок, у домашній грі, як для них, так і для нас, то все трапляється.

Усе по грі. Другий тайм — розчарування з нашого боку. Перший тайм можна віднести до активу. Хлопці, які в них і в нас виходять на заміну, це вже велика різниця… Як і було раніше.

Пенальті? Так, погоджуюсь із VAR. Там була рука.

Налаштувати команду на Динамо — найлегше, що буває. Усі хочуть грати проти таких команд. Напевно в них були певні розмови після двох поразок.

Програли команді, яка була голодною після двох поразок. Це не жах, але неприємно. У перерві казав хлопцям, що перший тайм був більш-менш. Шукали шанси попереду, забили гол. На жаль, пропустили також.

Треба було в другому таймі терпіти. Спрацювало й підсилення Динамо. Є ті, хто в нас зіграв на своєму рівні, а є ті, хто може краще", — заявив український фахівець.

У наступному турі луганська Зоря спочатку посеред тижня вдома гратиме проти донецького Шахтаря, а потім зіграє домашній матч проти рівненського Вереса.