Україна

Керманич ЛНЗ прокоментував підготовку до Колоса.

Черкаський ЛНЗ у двадцять четвертому турі української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти ковалівського Колоса.

Колос — ЛНЗ. Напередодні

Перед грою головний тренер "бузкових" Віталій Пономарьов прокоментував готовність власної команди.

"Потрібно добре відновитись до гри з Колосом, тому що це також досить інтенсивна команда. Фізичні якості будуть грати важливу роль в тому матчі. Треба забувати матч проти Шахтаря чим швидше, тим краще. Уже готуємось планомірно до Колосу.

Яшарі зараз працює індивідуально, у кінці тижня зробимо йому контрольне МРТ, плануємо чим швидше щоб він працював у загальній групі. Але подивимось по обстеженню. Якщо будуть позитивні результати, із понеділка, можливо, потроху буде працювати у загальній групі.

Повністю погоджуюсь із твердженням, що Колос — тренерська команда, тому що там взагалі дуже хороший тренерський штаб. Це помітно за результатами.

Пам'ятаєте, як із Костишиним вони якісно закінчили минулий сезон? Шахтар обіграли, якщо не помиляюсь, не програли нікому. Це дуже серйозний суперник, який грає у досить інтенсивний футбол. Не можна недооцінювати, а потрібно дуже серйозно готуватись.

У них є якісні футболісти, які пройшли школу наших топових команд, Шахтаря і Динамо, досвідчені футболісти. Потрібно дуже добре вивчити команду, донести це гравцям нашим і дуже добре підготуватись", — заявив український фахівець.

Матч Колос — ЛНЗ відбудеться 18 квітня, о 13:00.