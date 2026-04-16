Італійський тренер має варіанти з Наполі та національною італійською збірною.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі може залишити клуб уже найближчим часом через напружені відносини з керівництвом. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, наставник незадоволений рівнем підтримки з боку босів клубу, попри те, що команда в поточному сезоні веде боротьбу за місце в топ-4 Серії А. Якщо Мілан не зможе кваліфікуватися до Ліги чемпіонів, відставка Аллегрі виглядає цілком імовірною. Разом із ним клуб може залишити і спортивний директор Іглі Таре.

У разі потрапляння до четвірки Аллегрі наполягатиме на серйозному підсиленні складу, однак поки немає впевненості, що Мілан готовий задовольнити ці вимоги на трансферному ринку.

На тлі невизначеності інтерес до тренера вже проявляють інші сторони. Зокрема, Аллегрі розглядається як кандидат на посаду головного тренера збірної Італії. Також ситуацію відстежує Наполі, який може звернутися до нього у випадку змін у тренерському штабі.

Водночас керівництво Мілан уже готує альтернативу — одним із головних кандидатів на заміну називають наставника Болоньї Вінченцо Італьяно.