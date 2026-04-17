Італія

Керівництво клубу вважає продовження угоди з тренером питанням часу.

Президент Інтера Джузеппе Маротта прокоментував ситуацію навколо майбутнього головного тренера команди Крістіана Ківу.

У міланському клубі не бачать жодних проблем із продовженням співпраці та впевнені, що нова угода буде оформлена без труднощів.

"У нього є контракт з нами, продовження буде просто формальністю. Він саме той профіль тренера, який ми шукали".

Маротта також підкреслив, що Ківу вже довів свою відповідність очікуванням керівництва та демонструє високий тренерський потенціал.

"Сьогодні він один із найкращих перспективних тренерів. Ми задоволені своїм вибором, він виправдав наші очікування", — сказав президент.

Раніше повідомлялось, що Інтер розглядає Сімеоне як заміну Ківу.