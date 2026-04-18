Керманич Оболоні прокоментував нічию проти СК Полтава.

Київська Оболонь напередодні в домашньому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги зіграла внічию проти СК Полтава.

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Олександр Антоненко прокоментував виступ власної команди.

"Якщо брати загалом, напевне, потрібно привітати команду-суперника із заліковим балом. Ми ж, на жаль, втратили два очки — це треба визнати.

Що не дозволило команді здобути перемогу? Реалізація моментів. У нас було достатньо нагод, але не вистачило точності у завершальній стадії. Це ключовий фактор.

Ми кожну гру граємо на перемогу. Сьогодні також виходили з таким настроєм. Було велике бажання виграти, але не вдалось. Устименко правильно відкривався, добре діяв у стандартних положеннях, але не зміг реалізувати свої моменти. Таке буває.

Ми не шукаємо причин у суддівстві чи інших факторах. Завжди дивимось на себе. Якщо концентруватись на сторонніх речах, буде складно прогресувати. Оболонь продовжує боротьбу в чемпіонаті та готується до наступних матчів", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь поїде до житомирського Полісся.