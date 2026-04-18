Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Челсі прийматиме Манчестер Юнайтед.

Поєдинок відбудеться в суботу, 18 квітня, на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ліама Росеньйора. Так, на перемогу Челсі можна поставити з коефіцієнтом 2.14, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 3.33. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.66.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Жовті картки: більше 4,5", представлений показником 2.10.

Коефіцієнтом 2.66 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Жуана Педро.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють + тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 1.75.

