Україна

Керманич СК Полтава прокоментував нічию проти Оболоні.

СК Полтава напередодні в гостьовому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги зіграла внічию проти київської Оболоні.

Після завершення гри тренер "малиново-жовтих" Ігор Тимченко прокоментував виступ власної команди.

"Наче вигравали — потім вилучення. Могли перемогти, могли програти. Важко судити, мабуть, було вилучення. Команді стало важко в таких умовах, а потім ще й призначили пенальті в наші ворота. Треба дивитись чи була рука. Грати в меншості 30 хвилин важко.

Зовсім не сподобалось суддівство — усі дрібні фоли та спірні моменти в один бік. Може це суб’єктивний погляд. 3-4 хвилини грали під час тривоги. Як арбітр узяв на себе таку відповідальність — незрозуміло. Не хотів, щоб ми перепочили в меншості у роздягальні.

Епізод із другою жовтою Веремієнка? По гарячих слідах не розбирав. Гравець засмучений. Це його помилка. М’яч в середині поля, нападник його не діставав. Досвідчений захисник повинен грати більш надійно. Такі помилки не дозволяють здобувати перемоги.

Щодо пенальті в наші ворота — Коцюмака міг обережніше зіграти і не виставляти руку. Ситуація не вимагала піднімати руку. Будемо набиратись досвіду.

Під час пенальті у виконанні Сада нервували. Із Карпатами вже один не забили. Це в наші ворота їх уже з десяток напевно пробили, а ми б’ємо небагато. Після нікчемного матчу з Поліссям футболісти добре зреагували. До вилучення непогано грали", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь поїде до житомирського Полісся.