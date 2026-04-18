Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 18 квітня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 33-го туру італійської Серії А-2025/26 у Неаполі місцевий Наполі прийматиме римський Лаціо.

[*] — положення в турнірній таблиці

СУБОТА, 18 КВІТНЯ, 19:00. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА ДЗУФФЕРЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Втративши залікові бали у виїзному поєдинку з Пармою туром раніше (1:1) Наполі, схоже, попрощався з і до того невеликими шансами повернутися до боротьби за Скудетто. Вчора Інтер зробив ще один крок назустріч чемпіонству, розібравшись у Мілані з Кальярі (3:0), тож зараз неаполітанці зосереджені на втриманні другої сходинки Серії А.

"Адзуррі" готуються перервати серію з трьох домашніх поразок від Лаціо в чемпіонаті й не дозволити Мілану скоротити своє відставання за рахунок виїзної дуелі з аутсайдером (завтра "россонері" прийматиме Верона). Зауважимо, що саме римлянам команда Антоніо Конте поступилася в грудні 2024 й із тих пір у Серії А вдома досі не програвала (19В, 7Н).

Невдалий сезон Лаціо продовжився виїзною поразкою від Фіорентини в понеділок (0:1). З усього чотирма звитягами поза власним полем у поточній кампанії чемпіонату (+6Н, 6П) колектив Мауріціо Саррі не виглядає претендентом на здобуття очок, особливо перед виїзним матчем-відповіддю (перший — 2:2) проти Аталанти в 1/2 фіналу Кубка Італії (22 квітня).

Значні сумніви стосовно спроможності нестабільних "б'янкочелесті" сьогодні ввечері покращити своє турнірне становище мають і букмекери. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 1.52, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 7.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.20.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Буонджорно, Олівера — Політано, Лоботка, Ангісса, Спінаццола — Де Брюйне, Мактоміней — Гойлунн

Лаціо: Мотта — Лаццарі, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Тейлор, Катальді, Башич — Ісаксен, Діа, Дзакканьї

