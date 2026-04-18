Матчі туру розділені на чотири дні.
Шахтар - Динамо, ФК Динамо Київ
18 квітня 2026, 10:45
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 26 туру УПЛ.
26 тур розпочнеться у п'ятницю, 1 травня, матчем між СК Полтава та Кривбасом.
Центральний матч туру між київським Динамо та донецьким Шахтарем відбудеться у неділю, 3 травня, о 18:00.
Тур закриє матч між львівським Рухом та луганською Зорею — гра відбудеться у понеділок, 4 травня, о 18:00.
УПЛ. 26 тур
1 травня (п’ятниця)
Полтава — Кривбас 15:30
2 травня (субота)
Олександрія — Колос 13:00
Верес — Епіцентр 15:30
Карпати — ЛНЗ 18:00
3 травня (неділя)
Оболонь — Кудрівка 13:00
Металіст 1925 — Полісся 15:30
Динамо — Шахтар 18:00
4 травня (понеділок)
Рух — Зоря 18:00
Після 23 турів ЛНЗ та Шахтар очолюють УПЛ, набравши по 51 очку, але "гірники" мають гру в запасі. Трійку найкращих замикає Полісся, яке набрало 46 очок.