Матчі туру розділені на чотири дні.

Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 26 туру УПЛ.

26 тур розпочнеться у п'ятницю, 1 травня, матчем між СК Полтава та Кривбасом.

Центральний матч туру між київським Динамо та донецьким Шахтарем відбудеться у неділю, 3 травня, о 18:00.

Тур закриє матч між львівським Рухом та луганською Зорею — гра відбудеться у понеділок, 4 травня, о 18:00.

УПЛ. 26 тур

1 травня (п’ятниця)

Полтава — Кривбас 15:30

2 травня (субота)

Олександрія — Колос 13:00

Верес — Епіцентр 15:30

Карпати — ЛНЗ 18:00

3 травня (неділя)

Оболонь — Кудрівка 13:00

Металіст 1925 — Полісся 15:30

Динамо — Шахтар 18:00

4 травня (понеділок)

Рух — Зоря 18:00

Після 23 турів ЛНЗ та Шахтар очолюють УПЛ, набравши по 51 очку, але "гірники" мають гру в запасі. Трійку найкращих замикає Полісся, яке набрало 46 очок.