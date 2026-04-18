Інтер — Кальярі, Getty Images
18 квітня 2026, 10:23
Міланський Інтер у матчі 33 туру італійської Серії А на своєму полі впевнено обіграв Кальярі (3:0).
Команда Крістіана Ківу відкрила рахунок на старті другого тайму, коли на 52 хвилині голом відзначився Маркус Тюрам. Через чотири хвилини перевагу "нерадзуррі" подвоїв Ніколо Барелла.
Остаточну крапку в матчі поставив Пйотр Зелінські на 92 хвилині.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Кальярі у рамках 33-го туру італійської Серії А-2025/26:
Інтер — Кальярі 3:0
Голи: Тюрам, 52, Барелла, 56, Зелінські, 90+2.
Інтер: Мартінес — Аканджі, де Врей, Аугусто — Думфріс, Барелла (Діуф, 89), Чалханоглу (Фраттезі, 86), Мхітарян (Зелінські, 76), Дімарко (Енріке, 76) — Еспозіто, Тюрам (Бонні, 76).
Кальярі: Капріле — Педру (Белотті, 88), Міна, Родрігес — Палестра, Адопо, Гаетано (Дейола, 57), Сулемана (Фолоруншо, 76), Оберт (Дзаппа, 76) — Еспозіто, Борреллі (Менді, 57).
Попередження: Борреллі, Еспозіто.