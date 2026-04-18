Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Зорею.

Київське Динамо напередодні обіграло луганську Зорю в домашньому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Богдан Редушко прокоментував виступ власної команди.

"Було хвилювання, тому що знову швидко пропустили м'яч. Але це зовсім інша гра. Ми проаналізували матч із Карпатами і вже знали, як далі атакувати.

Ви самі бачили, що ми багато атакували, було дуже багато кутових. Не забили з кутового, але добре працювали фланги, як тренер і наголошував перед грою. Тому й на полі була зовсім інша гра, аніж із Металістом 1925.

Розуміли, що потрібно перемагати, тому що це домашня гра. Наступний поєдинок у нас на Кубок, тому впевненість перед майбутнім матчем отримали. Тепер, головне, у Тернополі здобути теж позитивний результат і їхати додому готуватись до наступних матчів.

Дійсно, тренуємо такі удари боковими ножицями. У мене схожий гол був десь рік тому, і добре, що цього разу теж вдалось забити.

Дубінчак на фланзі дуже багато допомагає, тому що він досвідчений гравець — у першу чергу, як мені перелаштовуватись, певні деталі. Так само і Буяльський. Вони досвідчені гравці, тому з ними легше грати на футбольному полі, оскільки вони багато підказують", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо зіграє в гостях у криворізького Кривбасу, тоді як посеред тижня в Тернополі проведе півфінал Кубка України проти чернівецької Буковини.